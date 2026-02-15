LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | Italia 1 di Moioli-Sommariva in semifinale

Durante la gara di snowboardcross alle Olimpiadi, il tedesco Ulbrichet e l’australiano Lambert hanno preso rapidamente il comando, dimostrando una buona velocità fin dai primi secondi. La competizione si svolge in modo serrato, con le coppie italiane Moioli e Sommariva che si sono qualificate per le semifinali. La corsa è molto combattuta, e i concorrenti stanno spingendo al massimo per avanzare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Partiti. Subito ottimo avvio del tedesco Ulbrichet e dell'australiano Lambert. 14:06 Ora l'ultima batteria di quarti di finale con Australia 1 (LambertBaff), Germania 1 (UlbrichtFischer), Francia 3 (Jonas CholletTrespeuch) e Cechia 2 (HouserHrusova). 14:04 CHE NUMEROOOOOO! Rimonta clamorosa di Michela Moioli, che sul salto finale brucia la francese Nirani-Pereira e la ceca Adamczykova. Fuori la Cechia, passano Italia 1 e Francia 1. 14:02 C'è tantissima distanza, oltre un secondo tra Moioli e le prime due della run. Situazione disperata. 14:02 Manche sottotono del genovese, che chiude terzo ad 89 centesimi da Francia 1. 14:00 Si avvicina il momento clou per gli azzurri. Lorenzo Sommariva e Michela Moioli affrontano Francia 1 ... Sfuma la medaglia per lo snowboardcross maschile. Lorenzo Sommariva viene eliminato in semifinale e chiude all'ottavo posto. Omar Visintin, bronzo a Pechino 2022, e Filippo Ferrari out agli ottavi di finale. Domani la gara femminile con Michela Moioli che p Federica Brignone alle 10 e alle 13.30 sarà impegnata nel gigante, mentre alle 12 Federico Pellegrino guiderà l'Italia nella staffetta 4x7,5 km di sci di fondo. Alle 13.45 spazio allo snowboard cross a coppie miste con Michela Moioli in gara insieme a Lorenzo