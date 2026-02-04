Il fine settimana a Treviso promette di essere vivo e pieno di eventi. Tra il radicchio di qualità che spunta sui mercati e le sfilate di carri tradizionali, la città si prepara a festeggiare le sue radici. Famiglie e appassionati si sposteranno tra le vie per assaporare, vedere e vivere le tradizioni locali, che tornano a brillar durante questo weekend.

Il weekend a Treviso e in provincia si annuncia ricco di sapori, colori, suoni e tradizioni che si intrecciano in un mosaico di eventi dal sapore autentico. Domenica 8 febbraio, in un’atmosfera di festa che si respira già dai primi raggi di sole invernale, le strade di paesi come Zero Branco, Preganziol e San Vendemiano si trasformeranno in palcoscenici viventi per le sfilate di carri mascherati, uno dei simboli più suggestivi del carnevale veneto. Alle 14, a Zero Branco, i carri – costruiti con materiali riciclati, decorati a mano e trainati da animali o da gruppi di volontari – si metteranno in moto in un tripudio di maschere, musiche dal vivo e balli improvvisati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eventi del fine settimana a Treviso: dal radicchio di qualità alle sfilate di carri e tradizioni locali in festa

Approfondimenti su Treviso Provincia

Il Carnevale Storico di Vergato si svolgerà nel febbraio 2026, con sfilate di carri e animazioni nelle domeniche dell’8 e 15 febbraio, e un’anteprima il 31 gennaio al Centro Sociale “Franco Nanni”.

Nel fine settimana, Chieti e la sua provincia si animano con diverse iniziative: le tradizioni dedicate a Sant’Antonio Abate, spettacoli teatrali, eventi sportivi e una manifestazione legata alle festività recenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Treviso Provincia

Argomenti discussi: Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 gennaio; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 gennaio all'1 febbraio 2026; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 31 gennaio e 1 febbraio; Guida agli eventi del weekend (30 gennaio – 1° febbraio).

Musei gratuiti, grandi nomi a teatro, musica e cultura: tutti gli eventi del fine settimanaTorna l'appuntamento con Domenica al museo e il fine settimana in cui gennaio lascia spazio al mese più corto dell'anno offre proposte di vario genere per tutti i gusti ... chietitoday.it

Cosa fare a Torino nel week-end del 24 e 25 gennaio: la guida degli eventi da consultareLe luci del fine settimana tornano ad accendersi su Torino e la sua cintura, disegnando una mappa di eventi che si snoda tra i portici storici e i comuni della provincia. È un calendario denso, quello ... torinotoday.it

Nonostante un avvio di gara tutto Unipol, Treviso ci crede e trova il sorpasso a 2’ dalla fine del primo quarto (17-15). I canturini riordinano subito le idee, chiudo i primi 10’ avanti (19-21). Nel secondo quarto con un Gabas sugli scudi (14 punti in 10’), i canturini - facebook.com facebook

Finale: Treviso-Bassano 0-0 Biancocelesti ora a +12 sulla Clodiense. AVANTI I BLU #TrevisoCalcio #TrevisoBassano #ForzaTreviso #SerieD #Treviso x.com