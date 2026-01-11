Festa del radicchio di Maserà

La Festa del Radicchio di Maserà si svolgerà domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle ore 10. Le iniziative si terranno in piazza Municipio, piazza del Donatore e piazza del Volontariato. Un’occasione per scoprire e gustare i prodotti locali, in un contesto che valorizza la tradizione e la comunità di Maserà di Padova.

Domenica 18 gennaio 2026 dalle ore 10 piazza Municipio, piazza del Donatore, piazza del Volontariato - Maserà di Padova. La tradizionale Festa dedicata al Radicchio Bianco Fior di Maserà, vedrà come sempre l'esposizione di aziende agricole invitate dalle associazioni di categoria Cia e Coldiretti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Festa del radicchio 2026 a Maserà Leggi anche: Scorzè (Venezia) Inaugurata a Rio San Martino la 43ª Festa del Radicchio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Festa del Radicchio all'insegna della qualità e dell'ottimismo - Ha suscitato grande interesse la festa del Radicchio di Maserà di Padova, una tipicità celebrata con la grande esposizione che ... padovaoggi.it Mirano. Boom di visitatori per la Festa del Radicchio: «Orgogliosi di portare in tavola un prodotto di eccellenza» - Queste le parole con cui l'assessore alle Politiche per l'istruzione e la cultura Maria Francesca Di Raimondo in ... ilgazzettino.it Radicchio con mousse di robiola 1° FEBBRAIO 2026 – RADICCHIO IN FESTA Domenica 1° febbraio 2026 a Salzano Per il programma della manifestazione: https://salzano-sito.municipiumapp.it/it/news/radicchio-in-festa-1-febbraio-2026 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.