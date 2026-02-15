Modric il retroscena dopo Pisa Squadra più forte e voglia di vincere | il Milan spera nel rinnovo

Luka Modric ha deciso di rimanere al Milan dopo aver discusso con la società, motivato dalla voglia di continuare a vincere e dalla crescita della squadra. Il calciatore croato, che ha recentemente visitato il centro sportivo di Pisa, ha un’opzione sul contratto che potrebbe prolungare la sua avventura rossonera anche oltre questa stagione. Tuttavia, la scelta finale resta nelle sue mani, e i dirigenti aspettano una risposta definitiva.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la decisione sul futuro di Luka Modric dovrebbe arrivare prima dell'inizio del prossimo Mondiale. L’opzione per il rinnovo c’è già: la rosea aggiunge che in caso di arrivo in Champions League il suo stipendio con il Milan salirebbe a 4,5 milioni di euro netti, ma l’ultima parola spetterebbe allo stesso Modric. A impressionare tutto il mondo rossonero sarebbe state la mentalità vincente del croato, anche contro il Pisa. Subito il pareggio, sarebbe stato lui ad alzare il baricentro, a chiedere alla squadra di crederci fino alla fine. E alla fine il gol l'ha confezionato e siglato lui stesso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan si muove tra le incertezze sul rinnovo di Luka Modric e le speranze di Allegri di convincerlo a restare.

Il Milan torna a fare notizia con alcune novità importanti.

