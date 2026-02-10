Milan Shevchenko rivela alcuni retroscena Saelemaekers recupera per il Pisa? E sul rinnovo di Pulisic …

Il Milan torna a fare notizia con alcune novità importanti. Shevchenko svela dettagli sul suo passato nel club e qualche retroscena che non aveva mai raccontato. Intanto, si fanno strada i dubbi su Saelemaekers: riuscirà a recuperare in tempo per la partita contro il Pisa? E sul fronte Pulisic, il club sta lavorando per il rinnovo, ma resta da capire come influirà il suo infortunio. La giornata di martedì 10 febbraio 2026 si presenta ricca di aggiornamenti per i tifosi rossoneri.

Nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato venerdì sera alle 20:45, contro il Pisa del neo allenatore Oscar Hiljemark. Non solo campo, con le ultime sugli infortuni di Pulisic e Saelemaekers, ma anche indiscrezioni di mercato e le parole di alcuni ex rossoneri. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Dall'allenamento odierno del Milan arrivano importanti novità sulle possibili scelte di formazione dell'allenatore rossonero Massimiliano Allegri per Pisa-Milan. Shevchenko e l'incontro con Maldini: Incredibile. Persona molto disponibile, di classe, di livelloOspite del format di Amazon Prime Video FENOMENI in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha ... Shevchenko ricorda il suo arrivo al Milan: Passaggio importante della mia vita. Il 7? Me lo cedette Ibrahim BaOspite del format di Amazon Prime Video FENOMENI in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andry Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha ... Shevchenko Nel 2002 e nel 2003 mi cercò il Real Madrid, ma rassicurai Berlusconi dicendogli che sentivo di non aver ancora fatto niente per il Milan, per me l'obiettivo era vincere e dare tutto con il Milan" ha raccontato Sheva riguardo alle eventualità di m

