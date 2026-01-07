7 gennaio 1797 la nascita del Tricolore e quei cimeli custoditi a Firenze
Il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia nacque il Tricolore, simbolo della nostra identità nazionale. A Firenze, sono conservati alcuni cimeli storici legati a questa importante data. In questo articolo, ripercorreremo le origini del nostro vessillo e il suo significato nel contesto storico italiano.
Firenze, 7 gennaio 2026 - Come e quando nacque la nostra bandiera? Esattamente il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia. Prima di essere bandiera d’Italia era il simbolo della Repubblica Cisalpina, che a sua volta era uno degli Stati nati su parte del territorio delle attuali regioni Emilia-Romagna e Toscana dopo la prima Campagna d’Italia di Napoleone. La nascita del Tricolore 64 anni prima dello Stato italiano Quel giorno il parlamento locale approvò la proposta del deputato Giuseppe Compagnoni che voleva rendere universale il tricolore, che dunque venne alla luce ben 64 anni prima dello Stato italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
