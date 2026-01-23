Mo | Calenda ' Trump con Board vuol solo fare soldi finirà malissimo'

Calenda critica il Board of Peace, paragonandolo al caos di Donald Trump. Secondo l'esponente politico, le decisioni del board sarebbero orientate esclusivamente al profitto, senza considerare le implicazioni geopolitiche. La sua analisi sottolinea come tale approccio possa portare a conseguenze imprevedibili e potenzialmente dannose per la stabilità internazionale.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Il Board of Peace è "esattamente il caos di Donald Trump. Dice 'cari signori a me non me ne frega niente se voi siete autoritari, non autoritari, volete invadere Taiwan, vi volete prendere l'Ucraina. A me quello che mi interessa è fare soldi per me, per i miei amici e per gli Stati Uniti'". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. "Io non sono stato di base contrario al piano Trump, perché era l'unica cosa che c'era. Ma quella presentazione che è stata fatta da Jared Kushner. non possiamo accettare che una cosa così complessa come la ricostruzione di Piazza venga presentata come lo sviluppo immobiliare di Palm Beach, perché questa roba qua è chiaro che va a finire malissimo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: Calenda, 'Gaza come Palm Beach, Meloni resti fuori da Board faccendieri e despoti'Il commento di Calenda critica la recente presentazione dei sviluppatori immobiliari, che hanno descritto Gaza come un'area di grande valore, paragonandola a Palm Beach.

Mo: la Norvegia non parteciperà al Board of Peace di TrumpIl governo norvegese ha annunciato che non parteciperà al

