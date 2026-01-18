Mister Torrisi | La Reggina ha approcciato bene la partita i risultati premiano il lavoro

La Reggina ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva, confermando un buon approccio alla partita. Con questa serie positiva, la squadra si avvicina a -2 punti dalla testa della classifica di Serie D (girone I), attualmente occupata da Igea Virtus, Savoia e Athletic Club Palermo, tutte a 38 punti. Il risultato riflette il lavoro svolto finora e mantiene aperte le possibilità di miglioramento in campionato.

L’ottava vittoria di fila ha proiettato la Reggina a -2 dalla vetta del campionato di Serie D (girone I), occupata da Igea Virtus, Savoia e Athletic Club Palermo a quota 38 punti. Nonostante l’entusiasmo contagioso dell’intero ambiente, il tecnico Alfio Torrisi cerca di mantenere i piedi per. 🔗 Leggi su Today.it

Mister Torrisi: "La Reggina ha fatto la partita e creato diverse occasioni"

La Reggina ha ottenuto una vittoria importante sul campo della Nissa, grazie a una prestazione solida e numerose occasioni create. Con questo risultato, la squadra raggiunge il settimo successo consecutivo e si posiziona al quarto posto in classifica, a quattro punti dalla vetta occupata dall'Igea Virtus. Un momento positivo per il club, che continua a dimostrarsi competitivo nel campionato in corso.

Leggi anche: Mister Torrisi: "La Reggina ha fatto troppo poco per vincere"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Non sembra conoscere ostacoli la compagine di mister Torrisi, che esulta per il risultato del derby. Per i rossoblù adesso i play out sono uno spettro reale e pauroso - facebook.com facebook

| STARTING 11 Gli undici scelti da mister Alfio Torrisi Le formazioni ufficiali shorturl.at/K1UCm x.com