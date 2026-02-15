Missione diplomatica in Kirghizistan | dentro la visita UE

Giusi Princi ha visitato il Kirghizistan con una grande delegazione del Parlamento europeo, spinta dalla volontà di rafforzare i rapporti tra l’UE e il Paese. La missione arriva in un momento in cui le relazioni tra le due parti stanno crescendo, anche grazie a nuovi accordi economici. Durante il viaggio, i rappresentanti europei hanno incontrato funzionari locali e visitato progetti di cooperazione sociale, portando avanti un impegno diretto sul territorio.

Missione diplomatica in Kirghizistan: Giusi Princi guida la più ampia delegazione del Parlamento europeo nel Paese. Una missione diplomatica di grande rilievo è in corso in Kirghizistan, dove la Presidente della Delegazione per le relazioni con i Paesi dell' Asia Centrale, Giusi Princi, sta guidando la più ampia delegazione mai inviata dal Parlamento europeo nel Paese. "Importante missione diplomatica in Kirghizistan", ha dichiarato Princi sui suoi profili ufficiali, sottolineando la portata istituzionale dell'iniziativa. "In qualità di Presidente della delegazione per le relazioni con i Paesi dell'Asia Centrale, sto guidando la più ampia delegazione mai inviata dal Parlamento europeo in Kirghizistan".