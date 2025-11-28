Visita in Kirghizistan Putin | Serve ancora lavoro diplomatico non c’è un accordo definitivo
Durante la visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha incontrato a Bishkek le autorità locali, rafforzando il dialogo bilaterale con un Paese che negli ultimi anni ha intensificato la cooperazione economica e commerciale con Mosca, in particolare nell’importazione di beni tecnologici. Le dichiarazioni sui negoziati. Putin ha affrontato il tema delle interlocuzioni internazionali legate al conflitto in Ucraina, ricordando l’imminente arrivo a Mosca di Steve Witkoff. Il presidente ha spiegato che il documento iniziale elaborato per i colloqui — composto da 28 punti — è stato suddiviso in quattro parti in seguito ai colloqui di Ginevra tra Stati Uniti e Ucraina, e necessita ora di ulteriori riformulazioni diplomatiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
