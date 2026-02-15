Minacce a Giorgia Meloni e don Patriciello rafforzata la sicurezza per il parroco di Caivano | Vigliacco almeno firmati
Una lettera minatoria inviata a don Maurizio Patriciello, che si schiera contro lo spaccio nel Parco Verde di Caivano, ha portato a un aumento delle misure di sicurezza per il parroco. La comunicazione, firmata da un anonimo e scritta con toni minacciosi, lo invita a smettere le sue attività e contiene insulti come “Vigliacco”. La stessa minaccia è arrivata anche a Giorgia Meloni, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine per proteggere le figure pubbliche coinvolte. La polizia ha già intensificato i controlli nella zona, cercando di identificare il mittente della lettera
Una lettera minatoria è stata recapitata nei giorni scorsi a don Maurizio Patriciello, il parroco in prima linea contro lo spaccio e il degrado del Parco Verde di Caivano. La lettera, secondo quanto emerso, conteneva minacce dirette pure alla premier Giorgia Meloni e contro Adriano Cappellari, giornalista del quotidiano L’Altipiano autore di diversi articoli dedicati alla figura del parroco, già in passato destinatario di lettere dal contenuto analogo. Per valutare la minaccia il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato oggi una riunione coi rappresentanti delle forze dell’ordine, il procuratore di Napoli Nord Domenico Airona e il sindaco di Caivano Antonio Angelino.🔗 Leggi su Open.online
Caivano, minacce a don Patriciello e a Giorgia Meloni: convocato il comitato per la sicurezza
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza un comitato per la sicurezza a Caivano dopo le minacce rivolte a don Patriciello e a Giorgia Meloni.
Caivano, minacce a Don Patriciello e Meloni: stasera il comitato per la sicurezza con il Prefetto
Il comitato per la sicurezza si riunisce questa sera a Caivano dopo che Don Patriciello e Meloni hanno ricevuto minacce, che hanno causato preoccupazione tra i residenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Lettera di minacce a don Patriciello e alla premier Giorgia Meloni. Solidarietà di politica e istituzioniAl parroco del Parco Verde di Caivano e alla presidente del Consiglio sono arrivati attestati di vicinanza, dopo la diffusione della notizia di una lettere ... fanpage.it
Caivano, minacce a Meloni e Don Patriciello. Il sacerdote: «Non basta per farci tornare indietro»«Si può uccidere anche con la lingua. A noi lo ha ricordato papa Leone invitandoci, in vista della quaresima, a un po' di digiuno ... msn.com
"Esprimo piena vicinanza a don Maurizio Patriciello, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari per i gravi e inquietanti messaggi intimidatori ricevuti. Si tratta di episodi che meritano una ferma condanna. Le minacce e le inti facebook
