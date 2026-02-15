Caivano minacce a Don Patriciello e Meloni | stasera il comitato per la sicurezza con il Prefetto

Il comitato per la sicurezza si riunisce questa sera a Caivano dopo che Don Patriciello e Meloni hanno ricevuto minacce, che hanno causato preoccupazione tra i residenti. La riunione, convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, si terrà nella sala consiliare del Comune e mira a valutare le misure di tutela più immediate. La decisione è arrivata dopo le segnalazioni di atti intimidatori che si sono verificati negli ultimi giorni nel quartiere.

Caivano. Si riunirà questa sera alle 19, nella sede del Comune di Caivano, il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico disposto dal prefetto di Napoli Michele di Bari, disposto dopo le minacce ricevute da don Maurizio Patriciello, il presidente del consiglio Giorgia Meloni e Marco Cappellari giornalista del quotidiano L'Altopiano, autore di alcuni articoli sull'attività pastorale e sociale del parroco di Caivano. Caivano, lettere minatorie a don Patriciello con minacce anche a Meloni Una riunione indetta d'urgenza, visto anche i trascorsi subiti da don Maurizio come una bomba fatta esplodere nei pressi del cancello della parrocchia, fino alla consegna di un proiettile durante la comunione della messa di mezzogiorno da parte di Vittorio de Luca, suo suocero del boss Ciccarelli.