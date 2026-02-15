Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza un comitato per la sicurezza a Caivano dopo le minacce rivolte a don Patriciello e a Giorgia Meloni. La riunione si terrà questa sera alle 19 nel municipio, con l’obiettivo di affrontare la crescente tensione nella zona. La decisione è arrivata dopo che sono state segnalate intimidazioni e messaggi minacciosi, che hanno preoccupato le autorità e le comunità locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Vertice urgente in Comune su disposizione del Prefetto di Napoli. Si terrà questa sera, 16 febbraio, alle ore 19 presso il Comune di Caivano (Napoli) il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato con urgenza dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. La riunione è stata disposta dopo le gravi minacce recapitate a Don Maurizio Patriciello, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari, autore di diversi articoli dedicati all’attività pastorale e sociale del sacerdote. L’obiettivo dell’incontro è valutare misure straordinarie di tutela e rafforzamento della sicurezza dopo l’ennesimo episodio intimidatorio che ha colpito il territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caivano, minacce a don Patriciello e a Giorgia Meloni: convocato il comitato per la sicurezza

A Caivano si riunirà un vertice dopo che don Maurizio Patriciello e Giorgia Meloni hanno ricevuto lettere minatorie e foto intimidatorie.

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto oggi a Caivano il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunendosi presso la sede del Comune.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.