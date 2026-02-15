Caivano minacce a don Patriciello e a Giorgia Meloni | convocato il comitato per la sicurezza
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza un comitato per la sicurezza a Caivano dopo le minacce rivolte a don Patriciello e a Giorgia Meloni. La riunione si terrà questa sera alle 19 nel municipio, con l’obiettivo di affrontare la crescente tensione nella zona. La decisione è arrivata dopo che sono state segnalate intimidazioni e messaggi minacciosi, che hanno preoccupato le autorità e le comunità locali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Vertice urgente in Comune su disposizione del Prefetto di Napoli. Si terrà questa sera, 16 febbraio, alle ore 19 presso il Comune di Caivano (Napoli) il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato con urgenza dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. La riunione è stata disposta dopo le gravi minacce recapitate a Don Maurizio Patriciello, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari, autore di diversi articoli dedicati all’attività pastorale e sociale del sacerdote. L’obiettivo dell’incontro è valutare misure straordinarie di tutela e rafforzamento della sicurezza dopo l’ennesimo episodio intimidatorio che ha colpito il territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Minacce a don Patriciello e Meloni. Convocato vertice a Caivano
A Caivano si riunirà un vertice dopo che don Maurizio Patriciello e Giorgia Meloni hanno ricevuto lettere minatorie e foto intimidatorie.
Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Caivano, Piantedosi in visita anche da Don Patriciello
Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto oggi a Caivano il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunendosi presso la sede del Comune.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caivano: lettere minatorie a don Patriciello, minacce anche a Meloni; Caivano, fonti di Governo: Colloquio Mantovano-prefetto di Napoli; Camorra, omicidio di Ottavio Colalongo: arrestati tre del clan Luongo–Covone–Aloia; CAIVANO, LETTERE MINATORIE CONTRO DON PATRICIELLO E MELONI.
Caivano, minacce a Don Patriciello e Meloni: stasera il comitato per la sicurezza con il PrefettoCaivano. Si riunirà questa sera alle 19, nella sede del Comune di Caivano, il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico disposto dal prefetto di Napoli Michele di Bari, ... ilmattino.it
Caivano, nuove lettere minatorie a don PatricielloNuove minacce a Maurizio Patriciello, parroco impegnato nella lotta per la legalità al Parco Verde di Caivano. cronachedellacampania.it
Alle spalle di Giorgia Meloni: cosa si è mosso nella politica italiana facebook
Mi pare significativo che Giorgia Meloni, a nome del governo, non abbia mai detto che non partecipiamo al Board of peace perché è una cosa oscena e pericolosa, bensì perché abbiamo un “problema” costituzionale. Ricordiamocene, quando qualcuno quell x.com