Tributaristi al buio per il clima | l’Int aderisce a ‘M’illumino di Meno 2026 spegnendo le luci il 16 febbraio

L’Istituto Nazionale Tributaristi ha deciso di spegnere le luci il 16 febbraio per partecipare a ‘M’illumino di Meno 2026’. Una scelta simbolica, ma concreta, per sensibilizzare sul risparmio energetico e l’ambiente. Gli uffici resteranno al buio per un’ora, segno di vicinanza alle tematiche del clima e di impegno verso un futuro più sostenibile.

Tributaristi “Si Spengono” per il Pianeta: L’Int Aderisce a ‘M’illumino di Meno 2026. L’Istituto Nazionale Tributaristi (Int) ha ufficialmente aderito alla ventiduesima edizione di ‘M’illumino di Meno’, la campagna nazionale per la promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’annuncio, giunto nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, segna un ulteriore passo avanti nell’impegno del settore tributario verso la sensibilizzazione ambientale e la riduzione dell’impatto ecologico delle attività professionali. La decisione dell’Int prevede lo spegnimento delle luci e di ogni supporto elettronico non essenziale presso le proprie sedi a partire dalle ore 18:00 di lunedì 16 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Istituto nazionale tributaristi ha deciso di partecipare anche quest’anno a ‘M’illumino di Meno 2026’.

