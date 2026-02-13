La Commissione europea ha presentato nuove proposte per ridurre le bollette dell’elettricità, a causa dell’aumento dei prezzi che ha colpito molte famiglie e imprese. La mossa si inserisce nell’ambito del progetto “un’Europa, un Mercato”, e mira a modificare alcune regole del mercato energetico europeo, appena riformato. Tra le proposte, ci sono misure per favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e limitare le speculazioni sui prezzi.

All’interno dell’iniziativa “un’Europa, un Mercato”, la Commissione europea ha intenzione di modificare alcuni aspetti del mercato europeo dell’energia elettrica, appena riformato. Gli obiettivi riguardano soprattutto l’abbassamento dei costi dell’energica, ritenuti uno dei principali responsabili della bassa crescita dei Paesi industriali del blocco, come Italia e Germania. Il nodo della questione sembra essere il gas e il meccanismo che decide il prezzo dell’energia elettrica, che utilizza sempre il prezzo della fonte più costosa, che spesso è il metano. Von der Leyen ha annunciato che farà pressione al prossimo Consiglio europeo a marzo, per capire se c’è il consenso politico per cambiare questa norma o se ai Paesi membri vada bene la situazione attuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Ue vuole abbassare le bollette dell’elettricità, pronte le proposte al Consiglio

I sindacati tornano a chiedere interventi concreti per le famiglie colpite dall’ordinanza di sgombero delle torri.

Il governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.

