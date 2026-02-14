Egonu e la sua squadra hanno vinto il derby tra Busto Arsizio e Milano con un punteggio di 3-0, causando una netta vittoria per le ospiti. La partita si è conclusa alle 21.51, lasciando il pubblico senza parole davanti alla superiorità delle milanesi. Gli spettatori presenti allo stadio hanno assistito a un match dominato fin dall’inizio, con le giocatrici di Milano che hanno imposto il ritmo e mantenuto il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Grazie per la cortese attenzione. La partita finisce qui. Grazie e buon proseguimento di serata. 21.50 Con questo successo Milano aggancia Scandicci al secondo posto con 59 punti a -7 da Conegliano. Busto rimane nona a 27 21.49 Il terzo set si chiude con 3 muri a 1 per Milano, 14 attacchi a 9 21.48 Tutto facile per Milano che domina il derby e non dà scampo a Busto. Parziali netti soprattutto il primo e il terzo in una partita che non è mai stata in bilico. FINISCE QUI! MILANO VINCE 3-0 (25-17. 25-20, 25-13) 14-24 Battista annulla il primo match point con un bel diagonale 13-24 Kurtagic non sbaglia ed è match point Milano 13-23 Attacco di Pietrini ma palla alta e fuori 12-23 Bosio arma Egonu che imperversa per l’ennesima volta 11-22 Piva attacca, Diouf prova a muro ma la palla viene deviata fuori 11-21 Schmit sorprende il muro di Milano e trova un bel punto 10-21 Egonu non sbaglia e trova l’ennesimo diagonale stretto della sua partita 10-20 Metwally trova il muro fuori 9-20 Piva attacca una palla non facile ma la manda a fondo campo laddove Busto non può nulla 9-19 Bosio perfetta sotto rete e palla a terra 9-18 Busto finalmente spezza il digiuno con la nuova entrata Metwally 8-18 Entra Meeto e spara in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e company dominano il derby

Il match tra Busto Arsizio e Milano è iniziato questa sera, dopo che il gioco è stato rinviato più volte a causa delle condizioni climatiche avverse.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.