Can Yaman arrestato in Turchia per presunto traffico e consumo di droghe

Sei Can Yaman, noto attore turco, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine su presunti traffico e consumo di droghe. L'indagine coinvolge ambienti frequentati da personaggi pubblici e si concentra su un possibile sistema illecito legato a sostanze stupefacenti. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli ufficiali.

Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tv di successo, tra cui la recente “Sandokan”, è stato arrestato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. Yaman sarebbe stato trovato con a - facebook.com facebook

