Can Yaman arrestato in Turchia per traffico e consumo di droghe

Sei Can Yaman, noto attore turco, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine su traffico e consumo di droghe. L’indagine riguarda un presunto sistema illecito che coinvolgerebbe ambienti frequentati da personaggi pubblici. La notizia ha suscitato attenzione e attenzione mediatica, mentre le autorità turche continuano ad approfondire le indagini in corso.

L'attore è coinvolto in un'indagine relativa a un presunto sistema di traffico e uso di sostanze stupefacenti in ambienti frequentati da personaggi famosi.

Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test Can Yaman, attore turco molto popolare in ... tg24.sky.it

Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga - Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip ... quotidianodipuglia.it

Gran choque:''Can Yaman fue detenido en una operación de drogas dirigida a celebridades!

Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tv di successo, tra cui la recente "Sandokan", è stato arrestato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel.

Can Yaman arrestato per "consumo droga" in Turchia x.com

