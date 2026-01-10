Can Yaman arrestato in Turchia per traffico e consumo di droghe

Da vanityfair.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei Can Yaman, noto attore turco, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine su traffico e consumo di droghe. L’indagine riguarda un presunto sistema illecito che coinvolgerebbe ambienti frequentati da personaggi pubblici. La notizia ha suscitato attenzione e attenzione mediatica, mentre le autorità turche continuano ad approfondire le indagini in corso.

L'attore è coinvolto in un’indagine relativa a un presunto sistema di traffico e uso di sostanze stupefacenti in ambienti frequentati da personaggi famosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

can yaman arrestato in turchia per traffico e consumo di droghe

© Vanityfair.it - Can Yaman arrestato in Turchia per traffico e consumo di droghe

Leggi anche: CHOC! CAN YAMAN ARRESTATO IN TURCHIA PER TRAFFICO E CONSUMO DI DROGA

Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia, “Sandokan” indagato per traffico e consumo di droga

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La toga procurava incarichi alla moglie. Il Csm lo caccia, la Cassazione lo salva; Attesa per Trentini, lo stillicidio di Caracas; Le spranghe che la sinistra non vuole vedere; Torino, Shahin (per ora) libero. Ecco la rete degli imam d'Italia.

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul - L'attore turco protagonista di Sandokan è stato fermato in un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone ... ilfattoquotidiano.it

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test Can Yaman, attore turco molto popolare in ... tg24.sky.it

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga - Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip ... quotidianodipuglia.it

Gran choque:''Can Yaman fue detenido en una operación de drogas dirigida a celebridades!

Video Gran choque:''Can Yaman fue detenido en una operación de drogas dirigida a celebridades!

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.