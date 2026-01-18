Fullkrug Milan furto shock in hotel a Milano | all’attaccante del Milan sottratti beni di lusso

Niclas Füllkrug, attaccante del Milan, è stato vittima di un furto nella sua stanza d’albergo a Milano. Durante la notte, sono stati sottratti alcuni beni di valore, tra cui orologi e gioielli. L’accaduto rappresenta un episodio spiacevole per il calciatore e mette in evidenza la necessità di maggiori misure di sicurezza negli hotel della città.

Brutta disavventura per Niclas Füllkrug, attaccante del Milan, che è stato vittima di un furto nella stanza d'albergo in cui alloggiava a Milano. Il centravanti tedesco, ancora in attesa di una sistemazione definitiva in città, soggiornava in una struttura della zona Fiera quando alcuni sconosciuti sono riusciti a introdursi nella sua camera, forzare la cassaforte e portare via diversi oggetti di grande valore. Il colpo sarebbe stato messo a segno tra mercoledì e giovedì, mentre la squadra era impegnata nella trasferta di Como. Solo nella mattinata di venerdì 17 gennaio, una volta rientrato in hotel, Füllkrug ha scoperto la sparizione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza.

Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo - L'attaccante, tornando nella sua stanza, si è accorto di aver subito il furto: sottratti beni per 500mila euro ... msn.com

Fullkrug, ladri nella stanza d'albergo dell'attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli per 500mila euro - Una volta tornato nella propria stanza, il tedesco ha trovato la cassetta di sicurezza forzata ... msn.com

Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo - facebook.com facebook

#Milan, brutta disavventura per Fullkrug: sottratti orologi e gioielli in albergo x.com

