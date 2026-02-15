Milano in corsa per le spillette olimpiche | caccia al tesoro tra storia e collezionismo in vista del 2026

Milano organizza una vera e propria caccia al tesoro tra appassionati di collezionismo, puntando a raccogliere spillette storiche in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. La città distribuisce gratuitamente spille commemorative in piazza Duomo, attirando decine di partecipanti di tutte le età. Molti cercano pezzi rari da aggiungere alle proprie collezioni, mentre altri si avvicinano per semplice curiosità. Le spille, che raccontano la storia olimpica, vengono consegnate in modo casuale ai passanti. La manifestazione, arrivata alla sua terza edizione, coinvolge anche negozi e associazioni sportive locali.

La Febbre del Pin Trading: Milano si Illumina di Spillette in Vista delle Olimpiadi. Milano è in fermento per una caccia al tesoro insolita: la distribuzione gratuita di spillette commemorative in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. L’iniziativa, lanciata da Fondazione Milano Cortina 2026 e Visit Milano tra il 14 e il 18 febbraio, ha rapidamente catturato l’attenzione di collezionisti e appassionati, riportando alla luce un’antica tradizione olimpica. Le tappe giornaliere in luoghi iconici della città promettono di creare un itinerario itinerante per gli amanti del *pin trading*.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Milano ha deciso di regalare le spillette della collezione “Official City Pins” per promuovere i Giochi Olimpici 2026.

