Genova si trasforma | caccia al tesoro tra storia e magia ispirata a Harry Potter per famiglie

Genova si trasforma e propone una caccia al tesoro per famiglie tra storia e magia, ispirata a Harry Potter. I partecipanti si addentrano tra i vicoli del centro storico per scoprire i segreti nascosti della città. L’iniziativa mira a coinvolgere grandi e bambini in un percorso divertente e ricco di sorprese.

Genova Svela i Suoi Segreti Magici: Una Caccia al Tesoro tra Storia e Fantasia. Genova si prepara a svelare un volto inedito, celato tra i vicoli del suo centro storico. Domenica 15 febbraio, l'evento "Genova come Hogwarts" trasformerà la città in un palcoscenico incantato per bambini e famiglie, offrendo un'esperienza immersiva alla scoperta di simboli nascosti e storie millenarie. L'iniziativa, promossa da Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams, promette di risvegliare la magia latente nel cuore della città, ispirandosi al mondo di Harry Potter e alla celebre scuola di magia di Hogwarts. L'idea alla base di questo evento nasce dalla volontà di mostrare Genova sotto una luce nuova, rivelando dettagli spesso ignorati che narrano un passato ricco di mistero e conoscenza.

