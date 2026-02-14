Dove e quando vengono distribuite gratis le spillette olimpiche a Milano

Il Comune di Milano ha deciso di regalare le spillette della collezione “Official City Pins” per promuovere i Giochi Olimpici 2026. La distribuzione gratuita avviene fino al 18 febbraio 2026 in vari punti della città, segnalati sul profilo Instagram di Visit Milano. Le spille sono prodotte in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 e sono disponibili finché le scorte durano. Un modo semplice per i cittadini di mostrare il loro entusiasmo per l’evento.

Come ogni olimpiade, il "pin trading" tiene banco tra spettatori e appassionati, che si armano di pazienza e fanno ore e ore di code. A Milano ci sono diversi "hot spot" per gli scambi' Il 14 febbraio in Porta Romana. Il 15 febbraio a San Siro. Il 16 febbraio in zona SarpiChinatown. Il 17 febbraio in Duomo. Il 18 febbraio il tema è il Panettone. Fuori dalle gare, ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 è presente anche il “pin trading”, lo scambio di spillette tra atleti, staff, volontari e pubblico. È una pratica diffusa da decenni ai Giochi Olimpici e Paralimpici, estivi e invernali. Le spille sono spesso legate a simboli locali, mascotte e iniziative di sponsor e istituzioni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, molti si chiedono come ottenere le spillette ufficiali.

A Viterbo arrivano le isole ecologiche informatizzate.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ciliegi fioriti: dove e quando vederli a Tokyo nel 2026; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Cantieri in autostrada, il piano di alleggerimento in Liguria: cosa cambia; Concorso Allievi Finanzieri: Prove di Efficienza.

Halloween 2025, 10 eventi in Lombardia: dove e quandoGli immancabili campi di zucche sparsi un po' in tutta la Lombardia, dove è possibile raccogliere quelle da mangiare o solo quelle da decorare. Ma anche dove vengono organizzati laboratori, giochi e ... ilgiorno.it

Il 99% delle tasse vengono inviate a Roma. Pure le risorse del gioco sono deviate a Lugano e Campione. Perché lasciare un casinò a Milano potrebbe trasformarsi in grandi opere per il territorio ora su https://www.milanocittastato.it/milanofutura/milano-come-l facebook

Milano, che città incredibile. Quando vengono messi alla prova, i milanesi rispondono alla grande, sempre. Accade oggi con le Olimpiadi come era accaduto dieci anni fa per Expo. Che meraviglia! Viva Milano, viva l’Italia. E buone Olimpiadi a tutti x.com