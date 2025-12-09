Gli invisibili a Milano | in città sono oltre 2.300 i senzatetto Via al Piano Freddo e al Bus degli Angeli

Milano conta oltre 2.300 senzatetto, invisibili ai più ma presenti nelle strade della città. Con l'arrivo del freddo, si attivano iniziative come il Piano Freddo e il Bus degli Angeli per offrire riparo e assistenza a chi vive in condizioni di vulnerabilità. Recentemente, un'immagine ha acceso i riflettori sulla condizione di chi si trova ai margini della società.

Milano – Appena 4 giorni fa, l’installazione del clochard-Babbo Natale sdraiato nel suo giaciglio con la coperta, al misero riparo di una pensilina di bus, faceva riflettere. Non ci si poteva aspettare che l’idea di Progetto Arca e Comune (con l’artista Andrea Villa) per invitare ad accorgersi degli “invisibili”, con diversi Santa Claus adagiati in più luoghi, avrebbe abbracciato la realtà prestissimo. Ieri mattina, nel giorno festivo dell’Immacolata, in piena aria natalizia, un clochard è stato trovato morto al Parco di via Solari. Una morte per cause naturali. Forse, una situazione di salute già compromessa è stata messa ko dal freddo pungente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli invisibili a Milano: in città sono oltre 2.300 i senzatetto. Via al Piano Freddo e al Bus degli Angeli

