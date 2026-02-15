Milano-Cortina | Vittozzi oro nel biathlon l’Italia supera USA e Svezia nel medagliere olimpico

Valentina Vittozzi ha vinto la medaglia d'oro nel biathlon a Milano-Cortina, portando l'Italia davanti agli Stati Uniti e alla Svezia nel medagliere olimpico. La vittoria si è concretizzata durante la gara di ieri, quando la sportiva italiana ha dimostrato grande concentrazione e abilità sugli sci. La sua prestazione ha fatto salire il totale delle medaglie italiane, rendendo più emozionante l'atmosfera delle Olimpiadi invernali.

L’Oro di Vittozzi Illumina Milano-Cortina: L’Italia Scavalca gli Stati Uniti nel Medagliere Olimpico. Milano-Cortina 2026 celebra oggi una giornata trionfale per il biathlon italiano. Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento femminile, portando l’Italia a un totale di 22 medaglie ai Giochi, di cui 8 ori, e superando gli Stati Uniti e la Svezia nel medagliere. La competizione, conclusasi con un’eccellente prestazione al poligono, proietta l’Italia sempre più vicina alla Norvegia, attualmente leader con 11 medaglie d’oro. Una Gara Impeccabile: Vittozzi Domina l’Inseguimento.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Biathlon: Lisa Vittozzi è leggenda, l’Italia trionfa! Storico oro olimpico per la sappadina a Milano Cortina 2026.

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando l’Italia alla prima medaglia d’oro olimpica in questa disciplina.

Milano Cortina: una domenica storica per l'Italia! Lisa Vittozzi oro nel biathlon nella gara ad inseguimento

Lisa Vittozzi si aggiudica l’oro nel biathlon ad Anterselva, portando a casa la vittoria dopo aver dominato la gara di inseguimento.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Video Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Vittozzi si ferma al 5° posto, gioia Kirkeeide: gli highlights della Sprint; Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8; La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali dell'11 febbraio 2026: slittino, Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner d'oro nei doppi di slittino. Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbi fuori dal podio. Hockey, Italia-Svezia 2-5; Milano Cortina, Vittozzi medaglia d’oro in gara a inseguimento del biathlon.

