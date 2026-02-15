Milano-Cortina | Vittozzi oro nel biathlon l’Italia supera USA e Svezia nel medagliere olimpico

Valentina Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon a Milano-Cortina, portando l’Italia davanti agli Stati Uniti e alla Svezia nel medagliere olimpico. La vittoria si è concretizzata durante la gara di ieri, quando la sportiva italiana ha dimostrato grande concentrazione e abilità sugli sci. La sua prestazione ha fatto salire il totale delle medaglie italiane, rendendo più emozionante l’atmosfera delle Olimpiadi invernali.

L'Oro di Vittozzi Illumina Milano-Cortina: L'Italia Scavalca gli Stati Uniti nel Medagliere Olimpico. Milano-Cortina 2026 celebra oggi una giornata trionfale per il biathlon italiano. Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d'oro nell'inseguimento femminile, portando l'Italia a un totale di 22 medaglie ai Giochi, di cui 8 ori, e superando gli Stati Uniti e la Svezia nel medagliere. La competizione, conclusasi con un'eccellente prestazione al poligono, proietta l'Italia sempre più vicina alla Norvegia, attualmente leader con 11 medaglie d'oro. Una Gara Impeccabile: Vittozzi Domina l'Inseguimento.