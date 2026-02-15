Biathlon | Lisa Vittozzi è leggenda l’Italia trionfa! Storico oro olimpico per la sappadina a Milano Cortina 2026

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando l’Italia alla prima medaglia d’oro olimpica in questa disciplina. La gara si è svolta ad Anterselva, il suo paese natale, e ha segnato un momento unico per lo sport italiano. Vittozzi ha mantenuto la concentrazione durante tutta la gara, superando gli avversari con una performance impeccabile.

Lisa Vittozzi Conquista l'Oro: Una Prima Volta Storica per il Biathlon Italiano. Anterselva, Alto Adige – Lisa Vittozzi ha fatto la storia dello sport italiano, conquistando l'oro nell'inseguimento di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La sappadina ha tagliato il traguardo in 30'11?8, superando la norvegese Maren Kirkeeide di 28?8 e regalando all'Italia la sua prima medaglia d'oro olimpica in questa disciplina. Un Sogno Realizzato nella Südtirol Arena. La vittoria di Lisa Vittozzi è arrivata nella suggestiva cornice della Südtirol Arena, un luogo iconico per il biathlon trasformato in un palcoscenico di festa.