Milano-Cortina Tamberi complimenti a Brignone | Leggenda
Gianmarco Tamberi ha scritto un messaggio di ammirazione a Federica Brignone dopo il suo oro ai Mondiali di sci alpino, sottolineando la sua carriera straordinaria. In una foto condivisa sui social, Tamberi e la figlia Camilla sono ritratti mentre fanno il tifo per la campionessa, che ha conquistato il titolo con una discesa perfetta.
Roma, 15 feb. (askanews) – Tra i complimenti arrivati sui social c'è quello di Gianmarco Tamberi che ha postato una foto insieme alla figlia Camilla: "Leggenda italiana! Camilla non ha mai guardato uno schermo da quando è nata e non lo guarderà sicuramente ancora per tanto tempo.. Ma oggi, oggi ho voluto farle vedere colei che tra qualche anno le racconteremo essere una delle sportive italiane più straordinarie della storia del nostro sport. Guarda piccina, guarda che cosa ha combinato questa ragazza. Di nuovo!!!!!! Giù il cappello per Federica Brignone"
Milano-Cortina, Brignone oro nel SuperG: leggenda in purezza
Milano Cortina: Federica Brignone nella leggenda! È Oro nel superG olimpico
