Milano-Cortina Tamberi complimenti a Brignone | Leggenda

Gianmarco Tamberi ha scritto un messaggio di ammirazione a Federica Brignone dopo il suo oro ai Mondiali di sci alpino, sottolineando la sua carriera straordinaria. In una foto condivisa sui social, Tamberi e la figlia Camilla sono ritratti mentre fanno il tifo per la campionessa, che ha conquistato il titolo con una discesa perfetta.

Roma, 15 feb. (askanews) – Tra i complimenti arrivati sui social c’è quello di Gianmarco Tamberi che ha postato una foto insieme alla figlia Camilla: “Leggenda italiana! Camilla non ha mai guardato uno schermo da quando è nata e non lo guarderà sicuramente ancora per tanto tempo.. Ma oggi, oggi ho voluto farle vedere colei che tra qualche anno le racconteremo essere una delle sportive italiane più straordinarie della storia del nostro sport. Guarda piccina, guarda che cosa ha combinato questa ragazza. Di nuovo!!!!!! Giù il cappello per Federica Brignone” L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG a Milano-Cortina.

