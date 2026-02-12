Milano-Cortina Brignone oro nel SuperG | leggenda in purezza

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG a Milano-Cortina. La sciatrice italiana torna in pista dopo un lungo stop e sorprende tutti, portando a casa una medaglia d’oro che vale più di mille parole. La sua gara è stata un mix di determinazione e talento, e ora tutti parlano di una vera leggenda in purezza.

Dal ritorno in pista, miracoloso, alla leggenda in purezza: Federica Brignone vince l'oro nel SuperG olimpico di Milano-Cortina, riscattando nel modo più incredibile una intera stagione passata ai box. Il 3 aprile 2025, durante lo slalom gigante dei Campionati italiani assoluti in Val di Fassa, la 35enne milanese aveva riportato la frattura scomposta del piatto tibiale. Tradotto: gamba rotta. Il rischio non era quello di saltare solo i Giochi in casa, ma di chiudere la carriera. Dopo mesi di sofferenze, lacrime, paura, un recupero lento studiato ad hoc per tentare di tornare in pista sulla pista delle Tofane, Federica è stata ripagata dalla gioia più grande.

