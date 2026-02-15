Milano Cortina record di medaglie per l' Italia | con l' oro di Lisa Vittozzi sono 22 Superato quello di Lillehammer ' 94

Lisa Vittozzi ha portato l’Italia a conquistare il ventiduesimo podio ai Giochi di Milano Cortina, superando il numero di medaglie vinte a Lillehammer nel 1994. La vittoria si è aggiunta a un bottino già ricco, fatto di otto ori complessivi, tra cui due conquistati oggi da Federica Brignone. La squadra azzurra sta battendo ogni precedente record, con una spinta determinata e risultati sorprendenti.

Milano Cortina 2026 è un’Olimpiade Invernale da record per lo sport italiano. La spedizione azzurra ha già vinto 22 medaglie: otto ori (solo oggi i due di Federica Brignone nel gigante e Lisa Vittozzi nel biatlon), quattro argenti e 10 bronzi. Superato il record di Lillehammer Superato il record di 20 conquistato a Lillehammer 1994 ed eguagliati i sette ori sempre di quell’edizione. E manca ancora una settimana alla Cerimoia di Chiusura di domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Gli ori sono arrivati da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità (due per la pronipote di Gina), dalla staffetta mista di short track, dallo slittino e poi dalla doppia impresa di Federica Brignone. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

