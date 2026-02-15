Milano Cortina argento Italia nello snowboard | è record di medaglie sono 22! Superata Lillehammer 1994

Milano Cortina 2026 ha portato all’Italia un record di 22 medaglie, grazie alle prestazioni di atleti come Moioli, Sommariva e Vittozzi. La conquista dello spazio sul podio si è tradotta in una vittoria storica, superando le 20 medaglie di Lillehammer del 1994. In particolare, lo snowboard ha regalato all’Italia il suo secondo argento, rafforzando la posizione nel medagliere.

Eguagliato con l'oro di Federica Brignone e subito superato con l'argento nello snowboard con la coppia Moioli-Sommariva e con l'oro della Vittozzi nel biathlon, il record di 20 medaglie stabilite a Lillehammer 1994. Adesso l'Italia è a quota 21 medaglie.