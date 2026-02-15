Milano-Cortina 2026 Brignone oro nel gigante | Italia a quota 20 medaglie eguagliato Lillehammer ’94

Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante, portando l’Italia a quota 20 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina 2026, eguagliando il risultato di Lillehammer del 1994. La sciatrice ha ottenuto il miglior tempo dopo aver superato le avversarie con una serie di discese precise e veloci, consolidando la sua posizione come una delle atlete più forti della squadra italiana.

Federica Brignone domina anche il gigante dopo il successo in SuperG e trascina l'Italia a 20 medaglie ai Giochi. Eguagliato il record storico di Lillehammer 1994: è la miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi invernali. Dopo l'oro nel SuperG, la portabandiera azzurra conquista anche il gigante all'Olympia delle Tofane di Cortina, completando una doppietta mai riuscita prima a un'italiana ai Giochi invernali. Seconda manche da campionessa vera: controllo, potenza, nessuna sbavatura. Alle sue spalle Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, argento ex aequo, staccate di 62 centesimi. Lara Della Mea chiude quarta a soli 5 centesimi dal podio, mentre Sofia Goggia termina decima.