milano cortina italia bronzo nella staffetta sci di fondo uomini

(Adnkronos) – Altra medaglia per l’Italia ai Giochi olimpici di Milano-Cortina, la 19esima totale e la prima nello sci di fondo, vent’anni dopo lo storico oro dei Giochi di Torino 2006. La staffetta azzurra, composta da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquista il bronzo nella 4×7,5 km, vincendo il duello con la Finlandia. L’oro va alla Norvegia, che trionfa con il tempo di 1:04:24.5 regalando uno storico nono oro al fenomeno Klaebo, mentre l’argento va alla Francia (+22.2). Italia terza, con un distacco di 47.9 secondi. Ora si chiude un cerchio e si rilancia un movimento che sta aprendo una nuova era con tanti giovani promettenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

