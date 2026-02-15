Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026, portando a casa un risultato storico e raddoppiando il successo di Tomba. La vittoria arriva dopo una gara intensa, dove la sciatrice italiana ha dimostrato grande freddezza e precisione sulla pista. Brignone ha commentato di essere senza parole, incapace di distinguere bene cosa stesse succedendo mentre tagliava il traguardo.

Quando un miracolo accade due volte, è meglio lasciar stare parole e aggettivi per mettere semplicemente in fila i fatti: Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Sì, ha vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. Di più: ci è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, perone e crociato anteriore. Il peggio che possa capitare a una sciatrice. A 35 anni, Brignone è riuscita a rimettere gli sci ai piedi giusto in tempo per queste Olimpiadi. Ci si aspettava potesse giusto partecipare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Brignone come Tomba: è oro anche in gigante, un bis da leggenda. “Sono senza parole, non riesco a capire niente”

