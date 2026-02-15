Brignone come Tomba | è oro anche in gigante un bis da leggenda Sono senza parole non riesco a capire niente
Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026, portando a casa un risultato storico e raddoppiando il successo di Tomba. La vittoria arriva dopo una gara intensa, dove la sciatrice italiana ha dimostrato grande freddezza e precisione sulla pista. Brignone ha commentato di essere senza parole, incapace di distinguere bene cosa stesse succedendo mentre tagliava il traguardo.
Quando un miracolo accade due volte, è meglio lasciar stare parole e aggettivi per mettere semplicemente in fila i fatti: Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Sì, ha vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. Di più: ci è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, perone e crociato anteriore. Il peggio che possa capitare a una sciatrice. A 35 anni, Brignone è riuscita a rimettere gli sci ai piedi giusto in tempo per queste Olimpiadi. Ci si aspettava potesse giusto partecipare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Brignone come Tomba: è oro anche in gigante, un bis da leggenda. E l’Italia vola nel medagliere: eguagliato il record di Lillehammer ’94
Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, ripetendo il successo di Tomba e portando a casa il secondo oro consecutivo in questa specialità.
Brignone bis d'oro: trionfo nel gigante. 20esima medaglia per l'Italia
Federica Brignone ha ottenuto un'altra medaglia d'oro nel gigante ai Giochi di Milano Cortina, confermando la sua abilità sulla neve.
