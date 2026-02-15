Olimpiadi Milano-Cortina 7° oro per l' Italia | Federica Brignone vince nello slalom gigante 4° Lara Della Mea 10° Sofia Goggia
Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, portando a sette il numero di medaglie italiane in questa disciplina. La vittoria si è decisa grazie a una discesa impeccabile sulla pista Olympia delle Tofane, dove l’atleta ha battuto la concorrenza e ha ottenuto il suo secondo oro ai Giochi, dopo quello nel superG. La gara ha visto anche la buona prestazione di Lara Della Mea, che si è piazzata quarta, e di Sofia Goggia, arrivata decima. La vittoria di Brignone rappresenta un momento storico per lo sci alpino italiano.
