Il nome di Milano Cortina si lega alla partenza dello slalom speciale femminile, che si svolge oggi come ultima prova di sci alpino ai Giochi Olimpici. La gara si tiene nel cuore delle Dolomiti, con le montagne coperte di neve fresca e un pubblico appassionato che accoglie gli atleti con entusiasmo. Gli sportivi affrontano le piste con determinazione, pronti a dare il massimo prima della chiusura delle competizioni di sci.

AGI - È la giornata dello slalom speciale, l'ultima gara di sci alpino per il settore femminile, domani ai XXV Giochi Olimpici di Milano Cortina. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa per le ultime medaglie in palio. Ritorna sul ghiaccio della 'Milano Ice Skating Arena' Arianna Fontana, attesa sui 1000 metri di short track con la finale prevista all'ora di pranzo. In serata, invece, toccherà alle coppie d'artistico del pattinaggio di figura esibirsi. Ecco il programma completo di domani, lunedì 16 febbraio. Sci alpino e bob: le gare mattutine. La mattinata si apre con le discipline veloci e tecniche. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di lunedì 16 febbraio

Il 14 febbraio, Milano e Cortina si preparano a vivere una giornata intensa di competizioni olimpiche, perché gli atleti italiani scenderanno in pista in diverse discipline.

Gli atleti italiani scendono in pista domenica 15 febbraio ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dopo aver affrontato una prima giornata intensa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.