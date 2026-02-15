Milano Cortina | gli Azzurri in gara il programma di lunedì 16 febbraio

Da agi.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Milano Cortina si lega alla partenza dello slalom speciale femminile, che si svolge oggi come ultima prova di sci alpino ai Giochi Olimpici. La gara si tiene nel cuore delle Dolomiti, con le montagne coperte di neve fresca e un pubblico appassionato che accoglie gli atleti con entusiasmo. Gli sportivi affrontano le piste con determinazione, pronti a dare il massimo prima della chiusura delle competizioni di sci.

AGI - È la giornata dello  slalom speciale, l'ultima gara di  sci alpino  per il settore femminile, domani ai  XXV Giochi Olimpici di Milano Cortina. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa per le ultime medaglie in palio. Ritorna sul ghiaccio della 'Milano Ice Skating Arena'  Arianna Fontana, attesa sui  1000 metri  di  short track  con la finale prevista all'ora di pranzo. In serata, invece, toccherà alle  coppie d'artistico  del  pattinaggio di figura  esibirsi. Ecco il  programma completo  di domani, lunedì 16 febbraio. Sci alpino e bob: le gare mattutine. La mattinata si apre con le discipline veloci e tecniche. 🔗 Leggi su Agi.it

milano cortina gli azzurri in gara il programma di luned236 16 febbraio
© Agi.it - Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di lunedì 16 febbraio

Milano Cortina: gli azzurri in gara. Il programma di sabato 14 febbraio

Il 14 febbraio, Milano e Cortina si preparano a vivere una giornata intensa di competizioni olimpiche, perché gli atleti italiani scenderanno in pista in diverse discipline.

Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 15 febbraio

Gli atleti italiani scendono in pista domenica 15 febbraio ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dopo aver affrontato una prima giornata intensa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 15 febbraio; Milano Cortina: gli azzurri in gara; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, martedì 10 febbraio; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer.

milano cortina gli azzurriMilano Cortina, boom social per gli azzurri: Constantini e Franzoni conquistano follower e likeSecondo l'Instant mood di Arcadia, la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling vince la sfida su Instagram con +195mila iscritti, mentre per lo sciatore argento olimpico bottino di 414mila 'mi ... adnkronos.com

Milano Cortina: gli azzurri in gara domani 16 febbraioAzzurri in gara domani, 16 febbraio, ai Giochi olimpici di Milano Cortina: - Bob: Bob a 2 uomini - Heat 1 e Heat 2; Patrick BAUMGARTNER, Robert Gino MIRCEA, ore 10:00 e 11:57; - Sci alpino: Slalom spe ... ansa.it