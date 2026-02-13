Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | gli studenti di Taverna invitati alla cerimonia di chiusura grazie all’appello dell’On Giusi Princi

Gli studenti di Taverna alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: accolto l’appello dell’On. Giusi Princi. La voce della Calabria risuonerà all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La Fondazione Milano Cortina ha infatti accolto l’appello dell’europarlamentare calabrese Giusi Princi, garantendo la presenza degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna (Catanzaro), autori delle mascotte ufficiali Tina e Milo. “ La Fondazione Milano Cortina 2026 ha accolto il mio appello: i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Taverna saranno presenti domenica 22 febbraio alla grande cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ”, ha annunciato Princi sui suoi canali social, sottolineando l’importanza di un riconoscimento che restituisce ai giovani creativi il ruolo che meritano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

