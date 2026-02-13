Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | gli studenti di Taverna invitati alla cerimonia di chiusura grazie all’appello dell’On Giusi Princi

L’On. Giusi Princi ha fatto appello affinché gli studenti di Taverna partecipassero alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e loro hanno risposto con entusiasmo. La richiesta si è tradotta in un invito ufficiale, che ha portato alcuni giovani a vivere un momento speciale a Milano. Durante l’evento, i ragazzi hanno assistito alla cerimonia e hanno assistito a spettacoli e spettacoli di luci che hanno coinvolto l’intera città.

Gli studenti di Taverna alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: accolto l’appello dell’On. Giusi Princi. La voce della Calabria risuonerà all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La Fondazione Milano Cortina ha infatti accolto l’appello dell’europarlamentare calabrese Giusi Princi, garantendo la presenza degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna (Catanzaro), autori delle mascotte ufficiali Tina e Milo. “ La Fondazione Milano Cortina 2026 ha accolto il mio appello: i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Taverna saranno presenti domenica 22 febbraio alla grande cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ”, ha annunciato Princi sui suoi canali social, sottolineando l’importanza di un riconoscimento che restituisce ai giovani creativi il ruolo che meritano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: gli studenti di Taverna invitati alla cerimonia di chiusura grazie all’appello dell’On. Giusi Princi Olimpiadi Milano-Cortina, Princi: studenti a chiusura Alla fine delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il ministro Princi ha detto che gli studenti di Taverna devono esserci alla cerimonia di chiusura. Democrazia e donne: l’appello di Giusi Princi Durante la recente sessione del Parlamento Europeo a Strasburgo, l’europarlamentare Giusi Princi ha sottolineato l’importanza del ruolo delle donne come indicatore della vitalità democratica di un paese. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Vance e Rubio in una Milano blindata per la cerimonia inaugurale Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Tutti gli appuntamenti dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Michela Moioli bronzo nello snowboard ... tg24.sky.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: cocente delusione, Ghiotto mai in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross a due giorni dalla caduta – Gli aggiornamenti L’atleta: «Non sentivo la pressione, sono stati gli altri giorni che sono stati veramente impegnativi con notti in bianco. È stato vera - facebook.com facebook Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com