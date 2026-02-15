Milano Cortina Brignone in testa nella prima manche dello slalom Gigante | Goggia terza

Federica Brignone ha dominato la prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando il suo tempo davanti a tutte le altre. La sciatrice italiana ha dimostrato grande velocità e precisione, arrivando con oltre un secondo di vantaggio sulla seconda classificata. Sofia Goggia si trova al terzo posto, a breve distanza dalla leader, pronta a puntare alla rimonta nella seconda manche.

Un esordio strepitoso quello delle italiane dello Slalom Gigante olimpico femminile di Milano Cortina. Federica Brignone è provvisoriamente in testa nella prima manche, con 34 centesimi di vantaggio sulla tedesca Lena Duerr. In terza posizione c'è sempre un'azzurra: Sofia Goggia riesce a prendersi una rivincita, chiudendo con un tempo ottimo che la avvicina al podio.