Gigante donne Brignone vola nella prima manche | Goggia terza a Cortina

Federica Brignone domina la prima manche del gigante olimpico di Milano-Cortina 2026: +34 centesimi su Duerr e +46 su Sofia Goggia. Italia protagonista sulle Tofane. Federica Brignone mette la firma sulla prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo l’azzurra interpreta al meglio un tracciato filante e una neve giudicata “facilissima”, chiudendo al comando con un margine importante sulle rivali. La campionessa valdostana rifila 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 centesimi a Sofia Goggia, splendida terza e pienamente in corsa per una medaglia quando sono scese 22 atlete.🔗 Leggi su Sportface.it

