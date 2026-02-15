Gigante donne Brignone vola nella prima manche | Goggia terza a Cortina
Federica Brignone si distingue nella prima manche del gigante di Cortina, vincendo con un vantaggio di 34 centesimi su Duerr, mentre Sofia Goggia si posiziona terza a soli 46 centesimi. La campionessa italiana ha mostrato grande velocità sulla pista, portando avanti la propria corsa verso la medaglia. La gara si svolge sotto gli occhi attenti di moltissimi tifosi sugli spalti.
Federica Brignone domina la prima manche del gigante olimpico di Milano-Cortina 2026: +34 centesimi su Duerr e +46 su Sofia Goggia. Italia protagonista sulle Tofane. Federica Brignone mette la firma sulla prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo l’azzurra interpreta al meglio un tracciato filante e una neve giudicata “facilissima”, chiudendo al comando con un margine importante sulle rivali. La campionessa valdostana rifila 34 centesimi alla tedesca Lena Duerr e 46 centesimi a Sofia Goggia, splendida terza e pienamente in corsa per una medaglia quando sono scese 22 atlete.🔗 Leggi su Sportface.it
