Milano Cortina Brignone in testa nella prima manche del gigante

Milano, 15 feb. (askanews) – Dopo l’oro olimpico conquistato nel SuperG Federica Brignone ha fatto registare finora il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile in corso a Cortina sulla pista Olympia delle Tofane. Secondo posto provvisorio per la tedesca Lena Duer a 34 centesimi e terzo per Sofia Goggia a 46 centesimi. Segue al quarto posto un terzetto di atlete con lo stesso tempo formato dall’italiana naturalizzata albanese Lara Colturi, dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund. Vicinissime anche l’americana Mikaela Shiffrin al settimo posto, la canadese Valérie Grenier all’ottavo, la norvegese Mina Fürst Holtmann al nono posto e la neozelandese Alice Robinson al decimo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

