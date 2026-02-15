Milano Cortina Brignone in testa nella prima manche del gigante
Federica Brignone guida la classifica nella prima manche del gigante a Cortina, dopo aver vinto l'oro olimpico nel SuperG. La sciatrice italiana ha segnato il miglior tempo sulla pista Olympia delle Tofane, sorprendendo gli spettatori presenti sulla neve fresca.
Milano, 15 feb. (askanews) – Dopo l’oro olimpico conquistato nel SuperG Federica Brignone ha fatto registare finora il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile in corso a Cortina sulla pista Olympia delle Tofane. Secondo posto provvisorio per la tedesca Lena Duer a 34 centesimi e terzo per Sofia Goggia a 46 centesimi. Segue al quarto posto un terzetto di atlete con lo stesso tempo formato dall’italiana naturalizzata albanese Lara Colturi, dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund. Vicinissime anche l’americana Mikaela Shiffrin al settimo posto, la canadese Valérie Grenier all’ottavo, la norvegese Mina Fürst Holtmann al nono posto e la neozelandese Alice Robinson al decimo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Federica Brignone si distingue nella prima manche del gigante di Cortina, vincendo con un vantaggio di 34 centesimi su Duerr, mentre Sofia Goggia si posiziona terza a soli 46 centesimi.
