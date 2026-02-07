Milano-Cortina subito due medaglie per l’Italia | Franzoni e Paris sul podio a Bormio

Questa mattina a Bormio, l’Italia ha già conquistato due medaglie ai Giochi di Milano-Cortina. Giovanni Franzoni ha ottenuto l’argento nella discesa libera maschile, mentre Dominik Paris si è portato a casa il bronzo. Solo lo svizzero Franjo von Allmen è riuscito a batterli, vincendo la gara.

La discesa libera maschile inaugura il medagliere azzurro: Giovanni Franzoni è argento, Dominik Paris bronzo, davanti vince lo svizzero Franjo von Allmen. A Cortina prova femminile interrotta per nebbia, mentre tiene banco il caso Vonn con le parole di Sofia Goggia e Federica Brignone: «Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui». Le Olimpiadi di Milano-Cortina partono con l’Italia subito a medaglia. La prima giornata piena di gare, dopo la cerimonia inaugurale di venerdì sera, consegna infatti due podi azzurri nella discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio: Giovanni Franzoni è argento, Dominik Paris è bronzo. 🔗 Leggi su Laverita.info

