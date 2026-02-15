Milano cortina 2026 storico primo oro Italia nel biathlon | Lisa Vittozzi trionfa

Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro per l’Italia nel biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sua vittoria arriva dopo una gara combattuta, durante la quale ha mantenuto una costante precisione nel tiro e una buona velocità sulla neve. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra azzurra, che finalmente può festeggiare un successo storico in questa disciplina.

È una giornata destinata a restare nella storia dello sport azzurro quella vissuta ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia conquista il primo oro olimpico nel biathlon femminile grazie a una prova straordinaria di Lisa Vittozzi, capace di dominare la gara di inseguimento con una prestazione impeccabile. L’azzurra ha chiuso senza commettere errori al poligono, dettaglio decisivo in una disciplina dove ogni bersaglio mancato può compromettere il risultato finale. La campionessa friulana ha costruito il successo con lucidità e controllo, imponendo il proprio ritmo sugli sci e mantenendo sangue freddo nelle quattro sessioni di tiro previste dall’ inseguimento di biathlon. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

