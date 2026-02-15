Lisa Vittozzi Oro Storico a Milano Cortina 2026 | Primo Titolo Olimpico Biathlon Italia

Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon a Milano Cortina 2026. La campionessa ha dominato la gara di inseguimento ad Anterselva, dove ha mantenuto un ritmo elevato dall’inizio alla fine. La vittoria segna un momento storico per lo sport italiano, che aspettava da anni un successo di questa portata.

Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nell'Inseguimento con una gara spaziale e chiude il cerchio nella bolgia di Anterselva regalando all'Italia il primo storico titolo olimpico del biathlon ai Giochi Invernali. Prestazione sostanzialmente perfetta della sappadina con un ultimo poligono da antologia in cui ribalta la norvegese Maren Kirkeeide che conquista l'argento in una finale thrilling che tiene il pubblico con il fiato sospeso fino.