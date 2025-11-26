L’ organismo dello sci di fondo maschile italiano è vivo. Il cuore pulsa, il diaframma si muove e l’encefalogramma non è piatto. Tanto basta per classificare come “vivente” un essere. Poi, è chiaro, c’è vita e vita. Può essere complessa e meravigliosa, come quella di un corpo umano; può essere semplice e banale, come quella di un batterio. Però, pur sempre di vita si tratta, permeata dall’affascinante mistero della sua stessa essenza. Dove si colloca, in questa metafora, il fondo italiano? Più vicino all’essere umano o al batterio? Si guarda al dominio Eukaryota, non a quello Prokaryota. “Di Federico Pellegrino ce n’è uno” e siamo tutti d’accordo, però non si può certo proseguire il motto affermando che “tutti gli altri sian nessuno”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci di fondo, l'Italia maschile è viva e lotta per le medaglie olimpiche a squadre. Si lavora verso Milano Cortina 2026