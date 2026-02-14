Milano-Cortina | l' Italia riuscirà a battere il record di Lillehammer?

Milano-Cortina spera di superare il record di Lillehammer perché le organizzazioni stanno investendo molto per migliorare le strutture sportive. La sfida si gioca sulla qualità degli impianti e sulla capacità di attrarre pubblico internazionale. Le immagini delle nuove piste e degli impianti temporanei mostrano uno sforzo notevole, ma resta da vedere se sarà sufficiente.

Olimpiadi, le speranze di medaglia dell'Italia: l'obiettivo è il record di Lillehammer, l'incognita è sugli ori Le squadre italiane si preparano alle Olimpiadi con l'obiettivo di superare il record di Lillehammer. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 6ª Giornata: Italia da record L'Italia conquista sei medaglie nella sesta giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, raggiungendo il miglior risultato di sempre in questa fase, mentre l'allerta meteo prevista per il weekend mette in allarme atleti e organizzatori.