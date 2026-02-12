Milano Cortina 2026 | Federica Brignone conquista l’oro nel Super-G a 315 giorni dall’infortunio

Federica Brignone torna a splendere sul ghiaccio e conquista l’oro nel Super-G ai Giochi di Milano Cortina. A meno di un anno dall’infortunio che l’aveva fermata, la sciatrice italiana ha fatto emozionare il pubblico e il presidente Mattarella, che ha assistito alla vittoria. È stata una rimonta incredibile, che ha dimostrato come la determinazione possa superare qualsiasi ostacolo.

Il trionfo olimpico davanti a Mattarella. Federica Brignone scrive una delle pagine più emozionanti dello sci azzurro ai Giochi di Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia d'oro nel Super-G, il suo primo titolo olimpico in carriera, a soli 315 giorni dal grave infortunio che l'aveva costretta a uno stop di oltre otto mesi. Davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna, l'azzurra ha firmato un'impresa straordinaria, regalando all'Italia il quinto oro di queste Olimpiadi. Sul podio con lei la francese Romane Miradoli, seconda, e l'austriaca Cornelia Huetter, terza.

