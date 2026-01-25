Chi veste chi alle Olimpiadi Invernali 2026? Tutte le divise più belle e griffate dei Paesi in gara

Durante le Olimpiadi Invernali 2026, le divise delle nazioni partecipanti sono il risultato di collaborazioni tra marchi di moda e aziende sportive di alto livello. Questo articolo presenta le principali uniformi ufficiali dei Paesi in gara, analizzando le scelte stilistiche e i brand coinvolti. Un approfondimento sulle creazioni che rappresentano l’identità nazionale e l’attenzione al design, in un evento che unisce sport e moda in modo innovativo.

Contagiati dalla febbre olimpica, infatti, negli scorsi mesi molti brand hanno strizzato l'occhio all'estetica montana. Miu Miu, ad esempio, ha lanciato un casco e una mascherina da sci in collaborazione con Oakley, Gucci ha presentato la collezione Altitude insieme a HEAD. E qualche giorno fa, nella cornice dalla Milano Fashion Week Uomo, Dsquared2 ha portato la neve sulla passerella della sfilata co-ed autunno-inverno 202627, con tanto di piumini, pullover après ski e scarponi-cyborg.

Il pattinaggio, non artistico, in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ecco tutte le specialitàIl pattinaggio in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 comprende discipline come il pattinaggio di velocità e lo short track.

MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ

Arrivano i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Per accogliere gli atleti, le atlete e tutti i visitatori la città di Milano si veste a tema con i colori e i simboli delle Olimpiadi. I luoghi di Milano Cortina 2026 saranno impreziositi con facebook

San Siro si veste a festa per le Olimpiadi, ma il Milan resta alla porta. Un mese lontano da casa nel momento cruciale della stagione. Lo avevamo detto: un calendario folle che penalizza chi lotta per il vertice. È questo il prezzo da pagare per lo spettacol x.com