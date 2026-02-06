Domani sera alle 20, quattro atleti italiani sfileranno come portabandiera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono scelti tra i migliori e rappresentano diverse discipline, pronti a portare in alto il nome dell’Italia. La loro presenza segna un momento importante per lo sport italiano, che si prepara ad accogliere atleti da tutto il mondo.

Saranno 4 i portabandiera dell’Italia alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.00, a Cortina d’Ampezzo sfileranno col tricolore Amos Mosaner e Federica Brignone, mentre a Milano l’onore toccherà a Federico Pellegrino ed Arianna Fontana. AMOS MOSANER. Campione olimpico ed iridato in carica nel doppio misto del curling con con Stefania Constantini: oro ai Giochi a Pechino 2022 ed ai Mondiali a Fredericton nel 2025. In carriera vanta anche quattro titoli del Grand Slam, due bronzi mondiali e tre podi agli Europei con la squadra maschile, infine nel 2012 fu argento con la squadra mista ai Giochi Olimpici Giovanili di Innsbruck. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sono i 4 portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2026: medaglie vinte e palmares

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina 2026

Venerdì sera Milano si prepara a vivere un grande momento: alle 20, allo Stadio San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L'Italia ha ufficialmente annunciato i portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Bridgerton 4, trama, casta e data di uscita: la storia d'amore tra Benedict e Sophie; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componenti; Chi è Sophie Beckett in Bridgerton 4 e l'attrice che la interpreta come la misteriosa Dama d'Argento.

Chi sono i 4 portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2026: medaglie vinte e palmaresSaranno 4 i portabandiera dell'Italia alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio, alle ore ... oasport.it

Ecco chi sono i quattro Finalisti di X Factor 2025 - 3/4Nome d’arte di Delia Buglisi, ha 25 anni ed è di Catania. Cantautrice che intreccia folk e cantautorato con una cifra stilistica unica: l’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie ... ilfattoquotidiano.it

La cifra milionaria, spiega l'emittente, sarà destinata alle vittime di stalking, cyberbullismo e codice rosso. I volti noti coinvolti come «soggetti lesi»: ecco chi sono facebook

Famiglia uccisa dal monossido a Porcari: chi sono le vittime x.com