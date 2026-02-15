Milano-Cortina 2026 al giro di boa primo bilancio Venduti 1,7 milioni di biglietti l’85% dei ticket disponibili

Milano e Cortina hanno raggiunto il giro di boa sulla vendita dei biglietti per i Giochi Olimpici 2026, con 1,7 milioni di biglietti già acquistati. Questa cifra rappresenta l’85% dei biglietti disponibili, dimostrando un forte interesse tra il pubblico. Molti spettatori hanno già scelto di partecipare alle competizioni, soprattutto nelle aree più richieste come le gare di sci e snowboard. La domanda resta alta, nonostante i prezzi siano stati oggetto di discussione.

Milano, 15 febbraio 2026 –   Il tema caldo è sempre lo stesso: il prezzo e il numero dei biglietti venduti ai Giochi invernali di Milano-Cortina. Sì, perché gli importi salati hanno fatto storcere il naso a tanti italiani e milanes i che avrebbero voluto assistere alla cerimonia di inaugurazione di San Siro o ad almeno una partita o gara olimpica, ma hanno rinunciato per le cifre troppo care per le loro tasche. Eppure il bilancio dei Giochi, una settimana dopo il loro inizio, al giro di boa, è positivo sul fronte ticketing. Lo rivendica, numeri alla mano, l’ amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina Andrea Varnier. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

