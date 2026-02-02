La vendita dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina non sta andando come sperato. Meno biglietti sono stati venduti rispetto alle previsioni, e il problema si vede già prima dell’apertura ufficiale dei Giochi. La scarsa domanda preoccupa gli organizzatori, che ora si chiedono come rilanciare l’interesse del pubblico.

Il primo flop delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ancor prima dell’inizio dei Giochi invernali, è già nei numeri. Il sold out atteso dagli organizzatori non c’è stato. Il dato complessivo riguardante i biglietti è, finora, al di sotto delle aspettative. I ticket, tra quelli venduti e quelli degli sponsor, arrivano a quota 1,2 milioni. Ben al di sotto dell’obiettivo annunciato di 1,5 milioni. Il dato viene dalla Fondazione Milano Cortina e viene riportato dal Sole 24 Ore. Che stima, inoltre, come i biglietti acquistati siano circa 900mila, a fronte di 300mila derivanti dalle sponsorizzazioni. Il Comitato olimpico internazionale esulta comunque, anche perché le cifre non sono basse. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Milano-Cortina, il primo flop è già arrivato: per le Olimpiadi venduti meno biglietti del previsto

