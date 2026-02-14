Olimpiadi al giro di boa venduti 1,27 milioni biglietti La polemica sui prezzi troppo alti? Vendite ci dicono che sono corretti

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina hanno venduto 1,27 milioni di biglietti, un dato che ha fatto discutere sulla questione dei prezzi. La vendita dei biglietti, infatti, continua a crescere nonostante le polemiche sulla loro costosità. Gli organizzatori sostengono che le vendite dimostrano che i prezzi sono giusti, anche se alcuni spettatori si lamentano di pagare cifre elevate. La cerimonia di apertura si è svolta venerdì scorso allo stadio di San Siro, segnando il primo grande momento delle Olimpiadi.

Milano, 14 febbraio 2026 – I Giochi invernali sono al cosiddetto giro di boa. Ed è tempo di numeri, visto che siamo a metà delle Olimpiadi ( venerdì scorso c’è stata la cerimonia inaugurale a San Siro ). Per ora sono più di 1.270.000 i biglietti venduti per i Giochi invernali di Milano Cortina, con una occupazione media dei siti di gara dell'85%. "Questi numeri rendono bene l'idea del successo di queste Olimpiadi", ha detto Varnier, l'amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026 facendo il punto della situazione. Il centro di Milano durante le Olimpiadi MIlano Cortina 2026, Milano, 8 Febbraio 2026, AnsaAndrea Fasani Come sta andando la vendita dei biglietti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

