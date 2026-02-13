Pisa-Milan Marcolin | Rabiot è meglio di McTominay in questo momento più indispensabile anche di Modric

Dario Marcolin ha commentato la partita Pisa-Milan, spiegando che Rabiot è più importante di McTominay in questo momento. La sua valutazione arriva dopo aver visto come il francese ha influenzato il gioco dei rossoneri nelle ultime settimane. Marcolin ha anche sottolineato che, al momento, Rabiot rappresenta una pedina fondamentale anche più di Modric, che in passato ha sempre avuto un ruolo chiave nel centrocampo del Real Madrid.

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Pisa-Milan, match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L'incontro tra rossoneri e nerazzurri andrà in scena alla 'Cetilar Arena', fischio d'inizio alle 20:45. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per rimanere con il fiato sul collo all'Inter. La gara di andata a San Siro è terminato 2-2, con il gol pareggio all'ultimo respiro di Zachary Athekame. Nel consueto studio pre-partita di 'DAZN', Dario Marcolin ha fatto il punto su alcuni calciatori rossoneri e sul momento di forma di Milan e Pisa.